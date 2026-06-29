Dura derrota de Petrolero Argentino por el Torneo Oficial de Lifune

Y se alejó de los primeros puntos

El equipo de Plaza Huincul visitó a Patagonia en Neuquén y no tuvo una buena tarde. El Matador cayó por 4 a 1 y esta victoria le da respiro al equipo de la capital que pelea en los últimos puestos.

Petrolero había logrado recortar puntos al lider la fecha pasada, pero en su duelo frente a un necesitado Patagonia no tuvo una buena tarde y fue derrota en la ciudad deportiva.

El autor del único tanto para Petrolero fue Marcelo Muñoz y ahora el Matador se encuentra a 5 puntos del líder. En la siguiente fecha el equipo de Huincul se enfrenta como local a Rio Grande.