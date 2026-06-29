Cutral Co fue sede de una capacitación para técnicos y jugadores de Newcom

El pasado sábado 27 de junio se desarrolló en las instalaciones del gimnasio municipal de Cutral Co un taller de capacitación destinado a técnicos y jugadores de Newcom, una propuesta orientada a fortalecer el crecimiento y la profesionalización de esta disciplina en la región.
La jornada estuvo a cargo de Gerardo Romero, quien encabezó las actividades de entrenamiento y formación técnica dirigidas a entrenadores y deportistas.
Durante el encuentro se realizaron circuitos de preparación física para personas adultas, ejercicios con pelota, trabajos sobre variantes de recepción y ataque, además de contenidos vinculados a la planificación técnica de los entrenamientos.
La capacitación reunió a entrenadores y referentes de Villa Pehuenia-Moquehue, Loncopué, Mariano Moreno, Zapala, General Roca, la ciudad de Neuquén y Cutral Co, quienes compartieron una jornada de aprendizaje, actualización e intercambio de experiencias.