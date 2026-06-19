Comunidad mapuche asegura que las tierras donde están “las canteras” les pertenece

Aseguran que Escalona no tiene nada que ver y que pronto se hará un relevamiento

Hace pocos días se publicó una noticia en la que Lidia Escalona, en su carácter de administradora del lugar, decía que no se podía realizar allí eventos deportivos ni actividades recreativas. El lugar en cuestión se encuentra en el oeste de la ciudad de Cutral Co, cerca de área hidrocarburífera conocida como Loma Negra.

En los últimos días, un integrante de la comunidad Lof Mapu Manuel Segundo aseguró que Escalona no tiene injerencia en el uso o propiedad del lugar.

“YPF, el gobierno y la comunidad firmamos un convenio, un acuerdo, hace un año y medio por un caño que sale de (el área) Las Tacanas a unos 5 kilómetros”, dijo Manuel Purran, integrante de la comunidad.

Según explicó ellos tienen registro de ocupación de la tierra desde 1902, que tienen personería jurídica y que se realizará un relevamiento donde quedará claro que el lugar les pertenece.

“La comunidad Lof Mapu Manuel Segundo está en el paraje Portezuelo Chico, esto era solo un campo pero ahora son lotes de Loma Negra YPF”, dijo Purran y mencionó los lotes. “Pronto vamos a tener un relevamiento, tenemos algunos privados en los campos pero el gobierno se encargará, porque tenemos papeles en mano de nuestros antepasados del año 1902, más de 120 años, tenemos nueve familias de la comunidad en todo este campo”, dijo Purrán.

Y aclaró que “Escalona no tiene nada que ver acá, en Loma Negra, su lote está a 4.5 kilómetros, en Filli Dei Norte”. Por otra parte denunció “la mujer nos amenaza, dejó carteles amenazantes, nos rompió una ruca y nos denunció que andamos con droga, no permite las motos ni que vaya nadie a caminar, pero ella no tiene nada que ver”.