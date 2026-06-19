Figueroa y la baja de regalías al GNL: “sin un precio competitivo no vendemos el gas al mundo”

Aseguró que "hay que adecuarse para poder ser exitosos". Rioseco apoyó el desarrollo del GNL "para pensar una nueva comarca para el futuro"

El gobernador estuvo en Cutral Co y destacó que el proyecto GNL permitirá “generar mucha actividad económica en una nueva etapa de la provincia del Neuquén, donde nuevamente la Comarca puede tomar relevancia”.

“En barco a distintos lugares del mundo, vamos a comenzar a exportar el gas”, dijo y aseveró que la Comarca “juega un papel fundamental” en el proyecto. “Nos tenemos que preparar para ser competitivos”, indicó y destacó la necesidad de la formación “para que seamos los mejores, lleguemos con conocimiento y podamos optimizar los costos necesarios para poder colocar nuestra producción”.

“Si no llegamos con un precio competitivo, no vamos a poder vender nuestro gas al mundo”, recalcó y afirmó que el objetivo es que Plaza Huincul y Cutral Co se transformen “en un hub logístico de desarrollo nuevo de la mano del GNL”.

“Hay que adecuarse para poder ser exitosos”, señaló Figueroa y consideró que “claramente la regla de competitividad es la que manda, porque ya no es abastecer como antes el mercado interno, sino que es abastecer al mercado externo”. “En la Argentina somos tomadores de precios, con lo cual la competitividad es muy importante”, recalcó.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco remarcó que el proyecto de GNL representa para la comarca “una segunda oportunidad histórica”, dentro de “una nueva etapa de la inserción en el mundo de Argentina con el gas y el petróleo, donde vamos a contribuir a la balanza comercial de la Argentina y al desarrollo de todo Neuquén”.

“Particularmente en el tema del GNL, hoy ponerse en el mercado mundial es jugar en primera”, señaló el jefe comunal y aseguró que “eso nos da la oportunidad de repensar una nueva comarca para el futuro, para las nuevas generaciones, el empleo, la pequeña y mediana empresa, la empresa petrolera y todo el desarrollo que necesitamos”.

Indicó que “las tres áreas que se han incluido particularmente para el GNL están a escasos kilómetros de la comarca, y eso significa un nuevo capítulo que hay que escribir en Vaca Muerta”. “Los que están trabajando en el petróleo saben que el mundo cambió, que hay que competir, insertarse con los nuevos valores y ser eficientes”, sostuvo.



Además, consideró que las nuevas generaciones “tienen que prepararse para los próximos años, para que ellos sean la mano de obra activa en el desarrollo del GNL en la comarca petrolera”. “Si hacemos las cosas bien, vamos a funcionar muy bien”, añadió.

“Siempre hay que tener en cuenta que se está aprobando una ley, que va a ser beneficiosa para Neuquén globalmente, porque también tiene regalías. Y hay que discutir el futuro, de alguna manera, con un nuevo escenario”, puntualizó Rioseco.

“Hay que estar todos juntos como neuquinos para defender Vaca Muerta”, afirmó el intendente y aseguró que “la mejor manera de defenderla es hacer buenos acuerdos y que nuestras empresas y trabajadores tengan la posibilidad de ser parte del desarrollo futuro de este nuevo mundo que viene del petróleo y el gas en Neuquén”.

“El escenario que teníamos antes del GNL y la exportación de petróleo que hoy estamos llevando a cabo, era el escenario del mercado interno, de un barril criollo y un precio sostén, donde había una lógica solamente de la economía local”, expresó.

Por último, indicó que “cuando nos ponemos a competir en el mundo con Vaca Muerta, con el gas que tenemos tanta disponibilidad, realmente el escenario es otro. A ese nuevo mundo que viene hay que adaptarse, tanto los que están trabajando como los futuros trabajadores, que son los que están estudiando”.