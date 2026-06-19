Plaza Huincul: invitan a una jornada gratuita para toda la familia

Los asistentes podrán participar de diversas propuestas pensadas para todas las edades

Plaza Huincul, a través de la secretaría de la Mujer, Género y Diversidad y la Dirección de Culto, organiza una nueva edición de “Cerca Tuyo”, una propuesta recreativa y comunitaria destinada a las familias de la ciudad.

La actividad se llevará a cabo el sábado 20 de junio, de 13 a 17 horas, en el Centro de Veteranos de Malvinas, ubicado sobre la Ruta 17, con entrada libre y gratuita.

Durante la jornada, los asistentes podrán participar de diversas propuestas pensadas para todas las edades, entre ellas un taller de panadería para las infancias, corte de pelo gratuito, obra de teatro, espacios de juegos y recreación, además de compartir panchos y chocolate caliente durante la merienda.