MARIO JOSE SUESCUN

QEPD NECROLÓGICA

04/04/1953 – 19/06/2026



“Papá, te fuiste… Sabemos que luchaste hasta el final, estuvimos con vos hasta tu último respiro, sabemos que nos escuchaste todas las veces que te hablamos y te dimos fuerzas para que salieras. No nos queda más que agradecerte por todo. Vas a continuar con vida en nuestros corazones. Te amamos y te vamos a amar siempre, te vamos a extrañar mucho, recordandote cada día. No es un adiós definitivo, es un hasta luego. Esposa e hijos”.

El Consejo de Administración y el Cuerpo de Delegados de Copelco Limitada participa el fallecimiento de su asociado y comunica que sus restos, velados en sala “A” de Alberdi y Belgrano de la ciudad de Cutral Co, serán inhumados el día 20/06/2026 a las 11:00 horas en la necrópolis de Cutral Co. Exequias y Ceremonial a cargo de Copelco Sepelios.