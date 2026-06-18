Villa Pehuenia lanza preventa 2026 con descuentos para Batea Mahuida

Con un 20% de descuento en pases para medios de elevación y promociones en alojamiento y actividades.

Villa Pehuenia-Moquehue presentó la preventa para la temporada invernal 2026 del Parque de Nieve Batea Mahuida, con un 20% de descuento en pases para medios de elevación y promociones en alojamiento y actividades.

El centro invernal, administrado por la Comunidad Mapuche Puel, se destaca por su perfil familiar, tarifas accesibles y propuestas para principiantes, además de actividades como esquí, snowboard, caminatas con raquetas y paseos en motos de nieve.

La preventa ya está disponible en el sitio oficial del complejo y ofrece pases desde 40.000 pesos en temporada baja y 48.000 en temporada alta. El destino también cuenta con estacionamiento gratuito y pista de trineos sin costo.