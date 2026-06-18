Plaza Huincul: Asisten a una persona en el barrio Central

Luego de un accidente en bicicleta

Hace instantes, una persona tuvo que ser asistida en la rotonda de calle Homero Manzi y Avenida del Libertador.

En el lugar, asistió personal de salud para trasladar a un ciclista que tuvo un accidente en la rotonda. Debido a la fuerte caída y a las lesiones, el traslado al hospital zonal se demoró.

Una testigo en el lugar, vio cuando el ciclista chocó con una de las limitaciones de la rotonda y cayó sobre uno de sus laterales. La caída fue tan fuerte que al momento de intentar trasladarlo al hospital demoró unos minutos su traslado.