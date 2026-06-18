Mañana culminan las actividades por los 50 años del Operativo Cutral Co

Se desarrollará de 18 a 21 horas en la sede de ATEN

Este viernes 19 de junio se realizará la jornada de cierre de las actividades conmemorativas por los 50 años del Operativo Cutral Co, una propuesta que durante toda la semana reunió encuentros, muestras, presentaciones y espacios de reflexión colectiva vinculados a la memoria y los derechos humanos.

La actividad central llevará por nombre “50 años de lucha y memoria. Reflexiones en torno al Operativo Cutral Co” y se desarrollará de 18 a 21 horas en la sede de ATEN Seccional Cutral Co y Plaza Huincul, ubicada en Islas Malvinas y Nogales.

El encuentro contará con paneles y conversatorios a cargo de referentes de organismos de Derechos Humanos, familiares, sobrevivientes y organizaciones comprometidas con la construcción de la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Entre las y los participantes confirmados se encuentran Silvia Barco, integrante de la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH); Pablo Meuli, del espacio Memorias que Persisten; Pablo Hodola, de H.I.J.O.S.; y Dora Seguel, representante de AFADDEPP.

Además, la jornada tendrá un cierre artístico abierto a la comunidad.

Las actividades son organizadas por Memorias que Persisten – Foro de la Norpatagonia, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), ATEN Cutral-Có y Plaza Huincul y AFADDEPP (Asociación de familiares de detenidos, desaparecidos y ex presos políticos).