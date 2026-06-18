“Libélula Púrpura” dará una nueva charla gratuita en Plaza Huincul

Destinada a familiares de personas con Alzheimer

El grupo de autoayuda “Libélula Púrpura” realizará una nueva jornada de charlas gratuitas destinada a familiares de personas con Alzheimer, con el objetivo de brindar acompañamiento, contención e información sobre esta enfermedad.

La actividad se llevará a cabo el viernes 19 de junio a las 17 horas en la subsecretaría de Capacitación, ubicada sobre Avenida del Libertador 517 de Plaza Huincul.

Durante el encuentro participarán los profesionales César Omar Pérez y Florencia Pizurnia, quienes abordarán distintas temáticas vinculadas al cuidado y acompañamiento de pacientes con Alzheimer, además de generar un espacio de escucha e intercambio para familiares y cuidadores.

Las personas interesadas en participar o solicitar más información pueden comunicarse a los teléfonos 2995963306 y 2995085542.