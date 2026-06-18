La Casa del Joven de Cutral Co presentó su programación de actividades para niños y niñas

La iniciativa incluye diferentes espacios educativos, deportivos y culturales

dio a conocer la nueva propuesta de actividades de la Casa del Joven, ubicada en barrio Pampa, destinada a fortalecer el aprendizaje, la recreación y la contención de niños y niñas de la comunidad.

La iniciativa incluye diferentes espacios educativos, deportivos y culturales orientados al desarrollo integral de las infancias. Entre las actividades anunciadas se encuentran apoyo escolar, educación física, folclore y natación.

El programa de apoyo escolar brindará acompañamiento en tareas escolares, lectura, escritura y técnicas de estudio para estudiantes de nivel primario, con el objetivo de reforzar el aprendizaje y acompañar las trayectorias educativas.

Por otro lado, las propuestas de educación física apuntan a promover hábitos saludables, el movimiento y el trabajo en equipo mediante actividades deportivas y recreativas.

La grilla también incorpora talleres de folclore, donde los participantes podrán acercarse a las danzas tradicionales y a la expresión artística, fortaleciendo el vínculo con la cultura popular.

En tanto, las actividades de natación estarán enfocadas en el desarrollo físico, la seguridad en el agua y el bienestar general de los niños y niñas.