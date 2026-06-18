Fortaleza Jrs abre convocatoria para incorporar jugadores

Busca jugadores para las categorías que van desde la 2012 a la 2015

El club Fortaleza Jrs inició una búsqueda de jugadores para integrar sus categorías formativas. La convocatoria está dirigida a niños que deseen sumarse a la institución bajo la premisa de formación personal y deportiva.

Categorías y objetivos La búsqueda se centra específicamente en las categorías:

2012

2013

2014

2015

Desde la organización informaron que el trabajo se fundamenta en valores como la disciplina, el respeto, el compañerismo y la pasión, con el objetivo de potenciar los talentos de los participantes.

Contacto e inscripciones Aquellas personas interesadas en obtener más información sobre la incorporación de jugadores pueden comunicarse al número telefónico 299-5273637.