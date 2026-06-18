Fortaleza Jrs abre convocatoria para incorporar jugadores

El club Fortaleza Jrs inició una búsqueda de jugadores para integrar sus categorías formativas. La convocatoria está dirigida a niños que deseen sumarse a la institución bajo la premisa de formación personal y deportiva.
Categorías y objetivos La búsqueda se centra específicamente en las categorías:
- 2012
- 2013
- 2014
- 2015
Desde la organización informaron que el trabajo se fundamenta en valores como la disciplina, el respeto, el compañerismo y la pasión, con el objetivo de potenciar los talentos de los participantes.
Contacto e inscripciones Aquellas personas interesadas en obtener más información sobre la incorporación de jugadores pueden comunicarse al número telefónico 299-5273637.