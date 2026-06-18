Este es el pronóstico para hoy en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con ráfagas de viento en el día.
La temperatura máxima esperada es de 15° Centígrados y la mínima de 1° bajo cero hacia la noche.
El viento se presentará del sudoeste a 31 kilómetros con ráfagas de 51 kilómetros en el día; para la noche, se mantendrá del mismo cuadrante a 34 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
El cielo estará mayormente despejado en el día y hacia la noche estará mayormente cubierto.
Para el viernes, la temperatura estimada estará en los 13° Centígrados la máxima y la mínima de 6° Centígrados.