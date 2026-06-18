El Taller Esperanza agradeció al hospital zonal por la vacunación antigripal

El Taller Esperanza de Cutral Co expresó su agradecimiento al equipo del hospital Complejidad VI por la realización de una campaña de vacunación antigripal destinada a los operarios que forman parte de la institución.
Desde el establecimiento destacaron el compromiso, la predisposición y la dedicación del personal de salud, que acercó este importante servicio preventivo a la comunidad del taller, facilitando el acceso a la inmunización y promoviendo el cuidado de la salud.
La iniciativa tuvo como objetivo reforzar la prevención de enfermedades respiratorias y proteger a los trabajadores durante la temporada invernal.