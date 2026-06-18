El I.F.D. 1 de Cutral Co recibirá la obra infantil Cerdiña. La niña y el jabalí

Este viernes 19 de junio a las 18:30 horas se presentará en el SUM del I.F.D. N.º 1 de Cutral Co la obra de teatro y títeres para las infancias “Cerdiña. La niña y el jabalí”, una propuesta artística coproducida entre Argentina, Chile y Uruguay.
La función estará a cargo de un elenco oriundo de Fiske Menuco (General Roca) y propone una experiencia escénica destinada a niñas, niños y familias, combinando actuación, títeres y narración visual.
La actividad contará con entrada libre y gratuita, aunque se realizará un aporte voluntario “a la gorra”, con una contribución sugerida de 5000 pesos para colaborar con el trabajo artístico.
Desde la institución informaron que, debido al desarrollo de la propuesta cultural, habrá un cambio de actividades entre las 18 y las 20:30 horas.