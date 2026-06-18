Copelco alertó sobre nuevas modalidades de estafas telefónicas

La entidad recordó que no solicita datos personales, claves ni información bancaria por ningún medio de contacto.

Copelco difundió una campaña de prevención para advertir a sus asociados sobre distintas modalidades de estafas telefónicas y digitales que circulan en la región. A través de un comunicado, la entidad recordó que no solicita datos personales, claves ni información bancaria por ningún medio de contacto.

Desde la institución señalaron que los delincuentes suelen utilizar llamados, mensajes de texto, enlaces falsos y publicaciones en redes sociales para engañar a los usuarios y obtener acceso a cuentas personales o información sensible.

Entre las principales recomendaciones, Copelco aclaró que:

No pide a sus asociados abrir links enviados por mensajes o correos electrónicos.

No ofrece descuentos en facturas ni cobros relacionados con el cambio de medidores obsoletos.

No realiza notificaciones personales sobre contingencias no programadas.

No solicita datos personales o claves de acceso.

No brinda excepciones ni beneficios vinculados a cortes programados del servicio.

Asimismo, la cooperativa indicó que la segmentación de subsidios energéticos únicamente se realiza a través del sitio oficial del Gobierno nacional.

En el marco de la campaña, el asistente virtual “Andy” también difundió una serie de consejos de seguridad digital, entre ellos ignorar mensajes provenientes de canales no oficiales, utilizar únicamente la oficina virtual de Copelco para realizar trámites y activar la doble autenticación en WhatsApp para evitar robos de cuentas.