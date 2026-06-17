Se realizó el 2° seminario de Bioética de la región Comarca Petrolera

La actividad reunió a profesionales y trabajadores del ámbito sanitario

El pasado viernes se desarrolló el 2° Seminario de Bioética de la Región Comarca Petrolera – Limay Medio, bajo el lema “Cuidar sin obstaculizar. Implementación de la regulación de objeción de conciencia. Buenas prácticas en el equipo de salud”.

La actividad reunió a profesionales y trabajadores del ámbito sanitario en un espacio destinado a la reflexión, el intercambio de experiencias y el análisis de los desafíos éticos presentes en la práctica cotidiana de la salud.

En esta oportunidad, el Comité Asistencial de Bioética de la Comarca Petrolera – Limay Medio fue anfitrión por primera vez de este encuentro.