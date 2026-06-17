Rioseco: “el respeto por las diferencias políticas tiene que ser mutuo”

El jefe comunal dijo "no todos van a estar de acuerdo (con la gestión) y eso es legítimo" pero pidió "prudencia y respeto"

El intendente Ramón Rioseco habló sobre el proceso que se inició este miércoles en el Concejo Deliberante para atender el pedido de juicio político al concejal de LLA, Omar Pérez.

En declaraciones a este medio, Rioseco dijo “hay que tener prudencia, todos trabajamos para la seguridad, estamos preocupados por lo que pasa en Argentina”. Pérez había asegurado que Cutral Co estaba “tomada por los narcos” e involucró en esa actividad delictiva al intendente Rioseco y al municipio.

“Estamos creciendo, no tenemos dificultades para seguir creciendo, en un mundo muy complejo de guerras, de grietas y nosotros gritando contra nosotros”, reflexionó Rioseco. “Queremos que los chicos estén jugando a la pelota, que haya universidades, que tengamos obra pública como la obra en marcha sobre la calle Salta que esperamos hace 50 años”, enumeró y admitió “no todos van a estar de acuerdo y eso es legítimo, pero ese no estar de acuerdo implica respeto”.

Defender la democracia

El intendente Rioseco llamó a “defender la democracia, fortalecer las instituciones y el respeto por las diferencias políticas pero tienen que ser mutuos, tiene que ser con una calidad y una estatura política que nos beneficie”.

Y consideró que desde el Concejo Deliberante “se pide respeto y tranquilidad, desde la oposición se puede formular lo que quieran, siempre que sea con veracidad y respeto”.

Rioseco aseguró que habló dos o tres veces con el concejal Pérez, y que “él tuvo un trato muy cordial conmigo, yo también lo tengo con él, yo apelo a la reflexión”.