Plaza Huincul: Finalizan las jornadas de Re-Creo en Neuquén

Todas las actividades se llevaron en el gimnasio del Club Plaza

La semana pasada concluyeron en las instalaciones del Club Plaza las actividades del programa Re-Creo en Neuquén desarrolladas en la localidad. El cierre de las jornadas incluyó la disputa de encuentros de básquet y partidos pendientes de vóley.

La propuesta reunió a estudiantes de instituciones educativas de Plaza Huincul y Cutral Co, quienes participaron en el marco de la instancia intrarregional de la competencia.

La organización y logística del evento estuvieron a cargo de la Secretaría de Gobierno y la Dirección de Deportes de la Municipalidad de Plaza Huincul, dependencias que acompañaron el desarrollo de las actividades durante su ejecución.