Pablo Mieres: Hoy marcharán en La Plata a un año de su homicidio

Será a partir de las 16. Reclamarán justicia por el crimen del joven oriundo de Cutral Co.

Hoy se cumple un año del crimen que tuvo como víctima al muchacho oriundo de Cutral Co, Pedro Pablo Mieres que ocurrió en La Plata, ciudad donde estaba radicado desde hace años.

Sus familiares y amigos convocaron a una movilización para este primer aniversario y para renovar el pedido de justicia.

La columna partirá esta tarde, desde las 16, en el mural de la facultad de Ciencias Exactas (en 115 y 48) hasta la sede del fuero penal situado en calle 8, entre 56 y 57.

La causa judicial que se inició el año pasado avanza. Hace diez días atrás novedades porque se conocieron los resultados de las nuevas pericias genéticas que están incorporadas al expediente. En este caso, se indicó que se detectaron rastros compatibles con uno de los acusados en elementos utilizados durante el ataque que fue mortal para el trabajador universitario.

En tanto, la familia y sus allegados reclama que la investigación sea tomada como crimen de odio. A través de los representantes de la querella, se sostiene que hubo una violencia desmedida para un robo y que el caso podría encuadrarse como un crimen motivado por la orientación sexual e identidad de género de la víctima.