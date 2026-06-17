Más de mil jóvenes fueron asesorados para acceder a financiamiento y capacitación en Neuquén

Más de mil jóvenes emprendedores de la provincia de Neuquén recibieron asistencia técnica y financiera para impulsar sus proyectos productivos a través del “Consultorio de Financiamiento Joven”.
La iniciativa, impulsada por la subsecretaría de Juventud, brinda información sobre líneas de crédito como “Inclusión Financiera para Juventudes” y “Proyecta Futuro”, destinadas a personas de entre 18 y 35 años.
Además del acceso a financiamiento, el programa incluye capacitaciones sobre inteligencia artificial, educación financiera y herramientas para redes sociales, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los emprendimientos.
Desde el organismo destacaron que el dispositivo trabaja de manera descentralizada en distintos barrios y localidades de la provincia, ampliando el alcance de las políticas públicas para jóvenes emprendedores.