La baja en las regalías para el proyecto GNL avanzó en la Legislatura

Los diputados Hermosilla y Sepúlveda, de Cutral Co, apoyaron la iniciativa porque generará trabajo en la zona

En un plenario de tres comisiones y por mayoría, se emitió un dictamen para ratificar el acuerdo enviado por el gobierno provincial. Ahora está en condiciones de ir a la sesión ordinaria próxima.

Como ya se informó, en el proyecto se baja las regalías del 12% al 7.5% para el gas metano, que se va a utilizar para el GNL. El resto de los productos hidrocarburíferos que salgan de las cinco concesiones cercanas a Cutral Co y Plaza Huincul tendrán regalías al 12%.

Los dos diputados que representan a Cutral Co y Plaza Huincul apoyaron la iniciativa. Yamila Hermosilla (Comunidad) defendió el proyecto en términos políticos. Le respondió a Darío Martínez (Unión por la Patria) al recordar la privatización de YPF que dejó a miles de cutralquenses y huinculenses sin empleo y aseguró que esta es una nueva oportunidad. “Si ustedes no lo acompañan espero que después no les de la cara para ir a hacer campaña a Cutral Co y Plaza Huincul”, dijo la diputada.

Por su parte, el diputado Juan Sepúlveda (MPN) también apoyó el dictamen de comisión. “Creo y sostengo que la Argentina necesita que este proyecto sea realidad, nuestra provincia y principalmente Cutral Co y Plaza Huincul. El centro de todo está en las áreas de nuestra comarca, entonces como no acompañar este proyecto. Cuando digo que si al proyecto, lo digo pensando en nuestros vecinos, en los jóvenes, en el trabajo para las empresas y pymes locales”, dijo en un comunicado.

Y agregó “hoy tenemos una gran oportunidad y me toca ocupar una banca que me dio la gente de Cutral co y Plaza Huincul, entonces mi decisión de votar en forma positiva apoyando el proyecto GNL es pensando en nuestra gente. Hemos sido muy castigados por eso defiendo este proyecto”.

Y también apuntó a la industrialización en origen, que por ahora no está contemplada en el proyecto. “Pensemos todo lo que podremos generar teniendo la posibilidad de ampliar el Parque Industrial, la refinería, infraestructura vial y además nos abre una ventana, este proyecto de Gas Natural Licuado (GNL) representa una oportunidad histórica para la comarca petrolera de Cutral Co y Plaza Huincul”, dijo Sepúlveda.

La iniciativa generó un extenso intercambio de posiciones en torno a los beneficios económicos previstos, el esquema de regalías, las condiciones de estabilidad fiscal y el impacto que podría tener sobre el desarrollo productivo de la provincia. A favor votaron los bloques Comunidad, MPN, Avanzar, PRO-NCN, Arriba Neuquén, Fuerza Libertaria, Neuquén Federal, y Juntos; mientras que en contra lo hicieron UxP, Democracia Neuquén, JxC-UCR, PTS-FIT-U y FIT-U.

Desde la oposición, el diputado Darío Martínez (UxP) criticó las condiciones económicas acordadas con la empresa y reclamó información adicional. “Estamos a punto de comprometer los ingresos de los neuquinos por los próximos 30 años”, expresó. Aclaró que no está en contra del desarrollo de GNL pero cuestionó la falta de fundamentos técnicos para justificar la reducción de regalías contemplada en el acuerdo, que pone como piso el 7,5%.

Recordó que las áreas involucradas fueron recientemente concesionadas con un esquema de regalías del 12% y planteó dudas sobre los cambios introducidos con posterioridad. “¿De dónde sacan que el negocio no cierra al 12%?”, preguntó. Al cuestionar el precio sostuvo que, de aprobarse en esos términos, “un extranjero va a pagar el gas de Vaca Muerta más barato de lo que paga cualquier neuquino”.

El diputado Andrés Blanco del PTS-Frente de Izquierda denunció que el Acta Acuerdo “Proyecto GNL” otorga nuevos privilegios fiscales a las petroleras en detrimento de la recaudación provincial y de los bolsillos de las familias trabajadoras. “Todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas tienen que declararse en estado de alerta y movilización y convocar a un paro y movilización provincial para frenar este nuevo pacto de saqueo y entrega que sellaron Figueroa y Milei para entregarle todo en bandeja a las petroleras”.

Y este miércoles, representantes de ATE, ATEN, ADUNC y SEJUN se presentaron en la Legislatura Provincial para solicitar a las diputadas y diputados que expliquen el sentido de su voto y los fundamentos que respaldan el proyecto de ley que establece un acuerdo entre YPF y el Gobierno provincial.

Las organizaciones simdicales sostienen que dicho acuerdo implica que la Provincia resignará, por un período de 30 años, importantes atribuciones y recursos, entre ellos el cobro de regalías correspondientes a las áreas destinadas a la exportación de Gas Natural Licuado (GNL): Meseta Buena Esperanza I, Meseta Buena Esperanza II, Aguada Villanueva Norte, Las Tacanas I y Las Tacanas II.