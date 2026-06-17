Inauguran nueva cancha de césped sintético en el barrio Progreso de Cutral Co

El jefe comunal adelantó que se prevé la construcción de nuevas canchas de césped sintético en los barrios Pueblo Nuevo y Brentana

En una jornada cargada de emoción y participación vecinal, quedó inaugurada la nueva cancha de césped sintético en el barrio Progreso de la ciudad de Cutral Co. El acto se realizó en la sede barrial ubicada en calle Neuquén y Mitre, con la presencia del intendente municipal Ramón Rioseco, autoridades del Ejecutivo local, concejales, representantes de instituciones y una importante concurrencia de vecinos.

El nuevo espacio deportivo fue diseñado para promover la recreación, el encuentro comunitario y el desarrollo de actividades físicas en niños, jóvenes y familias del sector. La infraestructura cuenta con una cancha de césped sintético profesional de 16 por 32 metros, iluminación LED de alta potencia, vallado perimetral y red de contención, lo que permite su uso en condiciones seguras durante gran parte del día.

Durante el acto inaugural, la presidenta de la Comisión Vecinal del barrio Progreso, Silvina Albarrán, destacó la importancia de la obra y expresó su agradecimiento al municipio por la concreción del proyecto, resaltando la demanda histórica de los vecinos por este tipo de espacios deportivos.

Por su parte, el intendente Ramón Rioseco remarcó que la inauguración forma parte de un plan de fortalecimiento de la infraestructura deportiva en distintos barrios de la ciudad. Señaló que este tipo de canchas barriales buscan contener a la juventud y brindar alternativas de recreación accesibles, al tiempo que anticipó la continuidad de obras similares en otros sectores de Cutral Co.

En ese sentido, el jefe comunal adelantó que se prevé la construcción de nuevas canchas de césped sintético en los barrios Pueblo Nuevo y Brentana, como parte de la expansión de espacios deportivos en la ciudad.

El nuevo espacio del barrio Progreso ya se encuentra habilitado para actividades deportivas y recreativas, con un horario de funcionamiento extendido, y se espera que se convierta en un punto central para el desarrollo social y deportivo de la comunidad.