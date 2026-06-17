Fue exitosa la jornada por el día mundial de tejer en público en Cutral Co

Fue en la sede del barrio Centro Sur de Cutral Co.

El segundo encuentro que se concretó en la sede del barrio Centro Sur de Cutral Co por el día mundial de tejer en público fue exitoso.

Las mujeres y niñas se acercaron hasta el lugar ante la convocatoria que hizo el grupo “Lanas que tejen amor”. Desde la organización agradecieron a todas las tejedoras que se acercaron a compartir un momento de solidaridad porque aportaron su tiempo, la labor y la lana que se donó.

De este modo se realizan las frazadas que luego son repartidas entre las personas con mayor vulnerabilidad.

La actividad se hizo el sábado por la tarde.