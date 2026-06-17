El IFD N°1 de Cutral Co abrió la inscripción a un taller sobre habilidades socioemocionales

La capacitación acredita 30 horas cátedra

El Instituto de Formación Docente N°1 de Cutral Co informó que ya se encuentra abierta la inscripción al Proyecto de Extensión denominado “Taller vivencial y práctico con técnicas para promover las habilidades socioemocionales”, una propuesta orientada a fortalecer herramientas pedagógicas y emocionales en el ámbito educativo.

La capacitación estará a cargo de los docentes Laura Luca, Fabiana Antipan, Nicolás Dip y Marco Niefergol, y se desarrollará bajo modalidad semipresencial, combinando encuentros presenciales y actividades asincrónicas.

El taller contará con cuatro encuentros presenciales programados para los días 25 de junio, 30 de julio, 27 de agosto y 24 de septiembre, en el horario de 8:30 a 11:30 horas. Las actividades se realizarán en las Aulas Nuevas del I.F.D. N°1.

La propuesta está destinada a docentes de nivel inicial y primario, además de estudiantes avanzados en formación, específicamente residentes de 4° año de PEP y PEI.

La capacitación acredita 30 horas cátedra e incluye un total de ocho instancias de trabajo: cuatro encuentros presenciales y cuatro asincrónicos. Las personas interesadas pueden inscribirse a través del siguiente formulario: https://forms.gle/LzTnyzr3Yj6gCX7F8