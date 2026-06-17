Declaran inimputable a un hombre investigado por homicidio durante un robo en Piedra del Águila

La justicia ordenó su internación obligatoria en un establecimiento de salud mental por un plazo máximo de 10 años.

La Justicia neuquina declaró inimputable a un hombre investigado por el homicidio de una mujer de 70 años ocurrido durante un robo en la localidad de Piedra del Águila, Neuquén, Argentina, y ordenó su internación obligatoria en un establecimiento de salud mental por un plazo máximo de 10 años.

La resolución judicial se basó en pericias médicas que determinaron que el imputado no se encontraba en condiciones de comprender la criminalidad de sus actos ni de dirigir sus acciones al momento del hecho. Por este motivo, el tribunal dispuso su sobreseimiento penal y la aplicación de una medida de seguridad.

El hecho investigado ocurrió el 14 de marzo de 2025, cuando el hombre ingresó a la vivienda de la víctima, la agredió físicamente y sustrajo dinero en efectivo, joyas y un vehículo. Luego escapó en el automóvil robado y se trasladó hacia la provincia de Buenos Aires, donde abandonó el rodado en cercanías de la ciudad de Azul, Buenos Aires, Argentina.

Tras permanecer prófugo, fue detenido tres días después en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando intentaba ingresar a una sede diplomática. Desde entonces, permanece bajo internación en un centro de salud mental por disposición judicial.

El Ministerio Público Fiscal de Neuquén había solicitado la declaración de inimputabilidad durante una audiencia, con base en informes del cuerpo médico forense y del equipo de salud mental interviniente. La medida fue avalada por el juez de garantías interviniente, quien también dispuso la continuidad del tratamiento y el seguimiento judicial periódico.

La internación deberá mantenerse mientras persistan las condiciones clínicas que justifican la medida, con revisiones cada tres meses y control del sistema judicial, que evaluará su eventual continuidad o cese según la evolución del paciente y los riesgos asociados.