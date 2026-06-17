Cutral Co: conforman la Comisión Investigadora por la denuncia contra Pérez

Los integrantes resolvieron avanzar con las instancias procedimentales previstas por la normativa aplicable

En una reunión realizada este miércoles en el recinto de sesiones Eva Perón del Concejo Deliberante de Cutral Co, quedó formalmente constituida la Comisión Investigadora que tendrá a su cargo el análisis de la denuncia presentada para promover un juicio político contra el concejal César Omar Pérez.

La comisión quedó integrada por los concejales María Elena Paladino, Maximiliano Exequiel Navarrete, Hugo Omar Deisner y Plinio Román Rubilar. Durante el encuentro, los integrantes designaron por unanimidad a Hugo Omar Deisner como presidente del cuerpo investigador.

En la primera reunión, la comisión tomó conocimiento del expediente originado por una denuncia presentada por una electora municipal, quien solicitó la apertura del procedimiento de juicio político contra el edil, en el marco de las disposiciones establecidas por la Carta Orgánica Municipal y las ordenanzas vigentes.

Asimismo, los integrantes resolvieron avanzar con las instancias procedimentales previstas por la normativa aplicable, con el objetivo de garantizar el debido proceso y el respeto de las garantías institucionales correspondientes.

Desde el Concejo Deliberante de Cutral Co remarcaron que el procedimiento se desarrollará conforme a los mecanismos democráticos establecidos por la Carta Orgánica Municipal y reafirmaron su compromiso con la institucionalidad, la transparencia y el cumplimiento de las normas vigentes.