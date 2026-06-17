Corte de energía podría afectar el suministro de agua en la comarca petrolera

Para este jueves 18 y viernes 19

La empresa provincial EPAS informó que este jueves 18 y viernes 19 de junio podrían registrarse inconvenientes en el servicio de agua potable debido a un corte programado de energía eléctrica dispuesto por el EPEN.

Según detallaron desde el organismo, la interrupción del suministro eléctrico se realizará entre las 11 y las 17 horas, situación que podría afectar el normal funcionamiento de los sistemas de abastecimiento de agua en distintas ciudades de la comarca.

Desde EPAS señalaron que, una vez restablecida la energía, el servicio de agua comenzará a normalizarse de manera paulatina, por lo que recomendaron a los vecinos hacer un uso racional y responsable del recurso durante las horas afectadas.

Además, solicitaron destinar el agua exclusivamente para consumo humano e higiene, evitando usos no esenciales hasta que el sistema recupere su funcionamiento habitual.

Para consultas o mayor información, los usuarios pueden comunicarse al 0800 222 4827.