Copelco anunció un corte programado de energía en Plaza Huincul

Se extenderá desde las 9:00 hasta las 11:00 horas

informó que realizará una suspensión provisoria programada del servicio eléctrico mañana jueves 18, debido a tareas de instalación de estructuras de hormigón destinadas a líneas de media tensión.

Según se indicó, el corte se extenderá desde las 9:00 hasta las 11:00 horas y afectará a distintos sectores de la ciudad de Plaza Huincul.

Las zonas alcanzadas por la interrupción serán:

Barrio Norte, desde calle Ramón Castro hacia el oeste y desde Ruta Nacional 22 hacia el norte.

Barrio Central, desde calle Hernán Figueroa Reyes hasta Azucena Maizani y desde Ruta Provincial 17 hasta Ernesto Sábato.

Además, se informó que el usuario singular Hormixtech también se verá afectado por la suspensión del suministro.