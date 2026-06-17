Cancelan la tercera fecha del Rally Neuquino en Senillosa

Argumentan no tener autorizacion para correr en sus caminos

La Asociación de Pilotos de Rally y Navegantes del Sur (Appryn) informó hoy que no se realizará la tercera fecha del calendario en la localidad de Senillosa.

La decisión se comunicó luego de que la organización asistiera a la ciudad para obtener la aprobación de los caminos y finalizar los detalles técnicos de la competencia.

El pasado martes 9 de junio de 2026, la entidad había recibido la confirmación para avanzar con la promoción del evento y la apertura de las inscripciones.

Según el comunicado oficial, el equipo de trabajo y el piloto local Daniel Arias realizaron gestiones ante funcionarios municipales y recorridos por las rutas desde el lunes hasta el viernes.

Ante la imposibilidad de llevar adelante la carrera, Appryn extendió sus disculpas a los binomios, familias, equipos y patrocinadores. Para definir el futuro del Campeonato 2026, se llevará a cabo una reunión de comisión el día de mañana, donde se analizará la continuidad del certamen en un contexto que la organización califica como complejo.