Alertan en la comarca por la sustracción de una fuente radiactiva en Rosario

El elemento sustraído corresponde a una fuente de Cesio-137 utilizada con fines de calibración en el ámbito sanitario.

La Asociación de Bomberos Voluntarios de Cutral Co informó a la comunidad de la comarca petrolera sobre la emisión de una alerta preventiva a nivel nacional por parte de la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), tras el hurto de una fuente radiactiva de calibración en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe.

Según se indicó oficialmente, el elemento sustraído corresponde a una fuente de Cesio-137 utilizada con fines de calibración en el ámbito sanitario. Si bien el hecho ocurrió fuera de la región y las autoridades nacionales señalaron que el riesgo radiológico para la población general es bajo, se dispuso la difusión preventiva de las características del material con el objetivo de reforzar las medidas de seguridad.

El objeto buscado se presenta como un pequeño frasco plástico transparente que contiene un compuesto en forma de gel, identificado con el símbolo internacional de material radiactivo (trébol negro y rojo) y la inscripción “Comisión Nacional de Energía Atómica – República Argentina”. Originalmente, este contenedor se encontraba dentro de un blindaje cilíndrico de plomo de color gris oscuro, con manijas y tapa pesada.

Desde el cuerpo de bomberos locales se solicitó a la población extremar las precauciones y dar aviso inmediato a las autoridades en caso de encontrar un elemento con estas características. En ese sentido, se remarcó que bajo ninguna circunstancia debe ser manipulado, trasladado o abierto, y que se debe mantener una distancia de seguridad hasta la llegada de personal especializado.

Las vías de contacto habilitadas incluyen los servicios de emergencia locales y la Guardia de la Autoridad Regulatoria Nuclear (SIER), además del número 100 de Bomberos Voluntarios.