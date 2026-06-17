Aldo Beroisa: “Ponemos nuestro granito de arena para que cada día sea mejor”

El día después de la inauguración del monumento, hubo espacio para la charla.

El escultor Aldo Beroisa presentó recientemente la estatua de Lionel Messi, considerada una de las más grandes en su tipo. La presentación de la obra coincidió con la jornada en la que el futbolista marcó tres goles con la selección argentina, lo que generó la concurrencia de vecinos al sitio del emplazamiento.

Detalles de la obra y equipo de trabajo

La construcción del monumento incluyó el uso de estructuras metálicas reticuladas y cemento. El equipo de trabajo estuvo integrado por el soldador Martín Chávez y familiares del escultor, entre ellos su esposa Lidia Angélica, sus hijos y su hermano Fidel Ernesto. La gestión logística entre el artista y el municipio fue coordinada por Daniel Mayo.

Para la finalización de la estructura en los plazos previstos, se contó con la provisión de materiales de comercios locales, quienes entregaron los insumos necesarios incluso durante días feriados.

Beroisa explicó que el monumento fue habilitado para una fecha especial, aunque el proyecto todavía no está concluido en su totalidad. El autor indicó que restan detalles por terminar, en los cuales continuará trabajando tras la etapa de presentación inicial.

El escultor definió este proyecto como un trabajo destinado al sustento familiar y como una forma de aportar a la identidad de la localidad, situada en una zona cuya economía depende principalmente de la matriz petrolera.