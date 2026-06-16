Vuelve la feria del Chivito y el Cordero al Mercado Concentrador

Se realizará el jueves 18 y viernes 19

La Corporación para el Desarrollo de la Cuenca del Curi Leuvú (Cordecc) anunció una nueva edición de la Feria del Chivito y el Cordero, que se realizará el jueves 18 y viernes 19 en el Mercado Concentrador Neuquén, de 13 a 17 horas.

La propuesta ofrecerá chivitos y corderos del Alto Neuquén, junto con escabeches artesanales elaborados en la región, pensada para acompañar celebraciones como el Día del Padre y encuentros familiares.

Desde la organización destacaron que se trata de productos de calidad con identidad neuquina. Para asegurar la compra, se habilitó la reserva previa al WhatsApp 2942-469860.

Los valores serán de 160.000 pesos el chivito y 170.000 el cordero, mientras que el escabeche tendrá un valor de 15.000 pesos. Se aceptarán distintos medios de pago, incluyendo tarjetas, transferencias y billeteras virtuales.