Vandalizaron las decoraciones alusivas al Mundial en el Parque Este de Cutral Co

Desde la sede vecinal del barrio Parque Este manifestaron su preocupación por los daños ocasionados a las decoraciones instaladas en apoyo a la Selección Argentina.
A través de un mensaje dirigido a la comunidad, señalaron que el espacio fue ornamentado y mantenido con esfuerzo y dedicación para que pueda ser disfrutado por todos los vecinos. Sin embargo, algunas de las decoraciones fueron dañadas recientemente.
Ante esta situación, solicitaron la colaboración de la comunidad para cuidar las instalaciones y preservar el trabajo realizado. “Queremos seguir manteniendo este espacio hermoso para todos”, expresaron desde la institución barrial.