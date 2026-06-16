Qué dice el pronóstico para este martes en el Cutral Co y Plaza Huincul

El viento del este con ráfagas de 42 kilómetros en la hora.

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo parcialmente nublado.

La temperatura máxima esperada es de 19° Centígrados y la mínima será de – 2° hacia la noche.

El viento se presentará del sur, una leve brisa a 10 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad en el día; para la noche, rotará al cuadrante del este a 21 kilómetros con ráfagas de 42 kilómetros en la hora.

Para el miércoles habrá descenso de la temperatura: 10° Centígrados la máxima y 0° la mínima.