Qué dice el pronóstico para este martes en el Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se anunció para hoy una jornada con cielo parcialmente nublado.
La temperatura máxima esperada es de 19° Centígrados y la mínima será de – 2° hacia la noche.
El viento se presentará del sur, una leve brisa a 10 kilómetros con ráfagas de la misma intensidad en el día; para la noche, rotará al cuadrante del este a 21 kilómetros con ráfagas de 42 kilómetros en la hora.
Para el miércoles habrá descenso de la temperatura: 10° Centígrados la máxima y 0° la mínima.