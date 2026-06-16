Plaza Huincul: limpieza urbana comienzó en el barrio Otaño

Se inicia un cronograma de limpieza urbana que recorrerá de manera rotativa los distintos barrios de la ciudad de Plaza Huincul. Por la mañana se recorrerán barrios específicos y por la tarde se realizarán tareas de limpieza en microbasurales.
Agendá tu barrio para retirar los residuos, embolsar materiales livianos y disponerlos sobre la vereda únicamente el día previo al recorrido programado para tu sector.
Cronograma de limpieza urbana: limpieza manual, barrido, recolección de residuos livianos y mantenimiento general, en horario de 8:00 a 12:00 hs.
• Del 15 de junio en adelante:
Lunes y Martes en barrio Otaño
Miércoles, Jueves y Viernes en barrio Centenario
Sábado en Barrio Universitario
• Segunda Semana:
Lunes y Martes en barrios Soufal y Suyai
Miércoles en barrio 25 de Mayo
Jueves y Viernes en barrio Central
Sábado en barrio Uno
*Una vez finalizado el circuito, vuelve a comenzar.
Operativos complementarios: limpieza de microbasurales y mantenimiento de calles de tierra, de lunes a viernes, en horario de 13:00 a 16:00 hs.
• Marcelo Berbel
• Islas Malvinas
• Altos del Sur
• Barrio Norte
• AFR Zona de Chacras