Informan que no se puede ingresar a la cantera para actividades deportivas o recreativas

Lo hizo la administradora del lugar. Indicó que no está autorizado ningún evento deportivo.

La adminsitradora del campo situado en Loma Negra, Guanaco, al Norte de la Dorsal y la cantera informó que no está permitido realizar en el espacio mencionado actividades deportivas o recreativas.

Según detalló en una nota Lidia Escalona, administradora del campo, en una nota que compartió con este medio, indica a tod la población que se encuentra “prohibido” las actividades relacionadas con motocross, motociclismo, cuatriciclos, trainig, entre otras.

“De advertirse la presencia de personas no autorizadas dentro del predio se radicará la correspondiente denuncia penal por usurpación de espcio privado y además, se realizarán las notificciones al Juzgado de Faltas de Cutral Co, para que se labren las actuaciones por violación a las normas de Códito de Faltas.

Reafirmó que no la parte que representa “no autoriza ni ha autorizado realización de ningún evento deportivo y de ninguna naturaleza dentro de la propiedad”.

Es por esta razón que pide que se abstngan de ingresar, permanecer o realizar cualquier tipo de actividad en el predio.