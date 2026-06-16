Pérez no presentó pruebas ni se retractó: dijo que era libre de opinar por ser concejal

Pérez dijo que más que "acusaciones personales nosotros tenemos que trabajar el tema del narcotráfico en la ciudad"

El concejal de La Libertad Avanza, Omar Pérez tenía plazo para presentar pruebas de que el municipio y el intendente tenían conexión con el narcotráfico o retractarse pero no hizo ninguna de las dos cosas.

Tras una polémica entrevista con una periodista de Buenos Aires en la que sostuvo que Cutral Co estaba tomada por el narcotráfico e involucró a las autoridades locales, Pérez recibió una intimación de sus pares en el Concejo Deliberante para que se presente en Fiscalía o se retracte.

Perez argumentó hoy que tomaría una tercera posición porque en el artículo 62 de la carta orgánica municipal se establece “los miembros del Concejo municipal no incurrirán en responsabilidad por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus funciones, no pudiendo autoridad alguna reconvenirlos ni procesarlos en ningún tiempo porlas tales causas”.

En una entrevista con Marcelo Sosa para Top Hit, dijo que había jurisprudencia sobre este tema y que no podía ser “procesado ni reconvenido por las opiniones que realice en las notas periodísticas o ante la prensa”. En realidad el artículo dice “en el desempeño de sus funciones”, es decir durante su actividad como legislador.

Pérez dijo que más que “acusaciones personales nosotros tenemos que trabajar el tema del narcotráfico en la ciudad y eso nos parece fundamental” en una especie de retractación pública. Además sostuvo “estoy muy contento” porque durante todo el fin de semana recibió muestras de apoyo.

Dijo que estará presente en la próxima sesión ordinaria a menos de que sea sancionado. Por otro lado se seguirá con los procesos relacionados al pedido de juicio político que hay en su contra.