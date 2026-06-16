Emprendedor local utiliza la Banca del Pueblo en Plaza Huincul por solicitud de crédito

Se trata de Marcelo Rivas emprendedor de la ciudad

Un emprendedor se presentó ante el Concejo Deliberante de Plaza Huincul mediante el mecanismo de la Banca del Pueblo para solicitar aclaraciones sobre un crédito gestionado ante el ENIM. La solicitud de financiamiento no había sido aprobada previamente por el cuerpo legislativo.

El ciudadano manifestó que decidió recurrir a esta instancia debido a la existencia de versiones contradictorias sobre el rechazo de su proyecto. Según sus declaraciones, recibió información que señalaba a la oposición como responsable de trabar la votación, por lo que buscó confrontar la situación con la presencia de todos los concejales y el presidente del cuerpo.

El proyecto presentado consiste en una pyme local orientada a la prestación de servicios, específicamente el alquiler de cabinas sanitarias, baños químicos, cabinas de vigilancia y tráileres, además de la ejecución de obras menores.

Tras la exposición y el diálogo con los legisladores, el emprendedor señaló que la reunión permitió aclarar las posturas de los distintos bloques. Al finalizar el encuentro, expresó su expectativa de obtener una respuesta favorable para el desarrollo de su emprendimiento.