Plaza Huincul: invitan a participar de un encuentro por el mes del Orgullo

En el marco de las actividades por el Mes del Orgullo, la Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la secretaría de Mujer, Género y Diversidad y la Dirección de Diversidad, realizará un encuentro abierto a la comunidad con el objetivo de promover espacios de reflexión, diálogo e inclusión.
La propuesta tendrá lugar el mañana 17 de junio a las 11:00 horas en el Mirador de barrio Uno, donde vecinos y vecinas podrán compartir una jornada de encuentro comunitario en un ámbito de respeto y diversidad.