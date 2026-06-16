Plaza Huincul: invitan a participar de un encuentro por el mes del Orgullo

En el Mirador de barrio Uno

En el marco de las actividades por el Mes del Orgullo, la Municipalidad de Plaza Huincul, a través de la secretaría de Mujer, Género y Diversidad y la Dirección de Diversidad, realizará un encuentro abierto a la comunidad con el objetivo de promover espacios de reflexión, diálogo e inclusión.

La propuesta tendrá lugar el mañana 17 de junio a las 11:00 horas en el Mirador de barrio Uno, donde vecinos y vecinas podrán compartir una jornada de encuentro comunitario en un ámbito de respeto y diversidad.