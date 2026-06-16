Plaza Huincul: estudiantes de Albañilería lanzan campaña para conseguir botines de trabajo

Para continuar con sus prácticas de formación en condiciones adecuadas.

Estudiantes del curso de Albañilería del EPA N°12 de Plaza Huincul iniciaron una campaña solidaria para reunir botines de seguridad que les permitan continuar con sus prácticas de formación en condiciones adecuadas.

Los alumnos solicitaron la donación de equipos de protección personal (EPP), especialmente botines de trabajo, un elemento fundamental para desarrollar las actividades del curso de manera segura.

Varios estudiantes no cuentan con los recursos necesarios para adquirir este equipamiento, por lo que apelan a la colaboración de vecinos, empresas, comercios y organizaciones que puedan aportar calzado de seguridad nuevo o usado en buen estado.

Según detallaron, actualmente necesitan:

2 pares talle 37

1 par talle 38

2 pares talle 39

3 pares talle 40

2 pares talle 42

Quienes deseen colaborar pueden comunicarse con la institución al 2994-02-7277 o con el profesor responsable al 2995-49-3121.