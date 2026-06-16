Piden cadena de oración para Elías Muñoz

Se encuentra en el sector de terapia intensiva

Ponemos en oración a nuestro compañero, nuestro camarada, Elías Muñoz.

Nuestro compañero se encuentran internado en el sanatorio de Plaza Huincul, su estado en este momento es muy delicado. Se encuentra en el sector de terapia intensiva, fue intervenido quirúrgicamente en dos oportunidades.

Pedimos a nuestro padre celestial por su total recuperación, acompañamos a sus seres queridos con nuestras plegarias y estaremos atentos, por si necesitan dadores de sangre.

Te pedimos Padre Celestial, por Elías. Que tu espíritu sagrado restablezca la salud de nuestro compañero.