Educación vial: Tránsito de Plaza Huincul llevó su programa a escuelas rurales

En las escuelas primarias N° 275 del paraje El Chenque y N° 214 de La Amarga

Tránsito de la Municipalidad de Plaza Huincul desarrolló una nueva jornada del programa de educación vial en las escuelas primarias N° 275 del paraje El Chenque y N° 214 de La Amarga, con el objetivo de promover conductas responsables en la vía pública desde edades tempranas.

La iniciativa forma parte de un trabajo sostenido que el área municipal lleva adelante junto a establecimientos educativos urbanos y rurales, buscando fortalecer los conocimientos vinculados a la seguridad vial y fomentar una mayor conciencia ciudadana entre niños y niñas.

La propuesta cuenta además con el acompañamiento de la dirección de Turismo, que se suma a las actividades con una mirada integral sobre la formación de los estudiantes y la convivencia en los espacios públicos.

Durante la jornada, los alumnos participaron de diversas actividades lúdicas y educativas, diseñadas para incorporar hábitos responsables en la circulación y reforzar conceptos básicos de prevención y seguridad vial.