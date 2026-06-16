Cutral Co inauguró el monumento a Lionel Messi

Se hizo un acto del que participó el intendente Ramón Rioseco y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares

Contrarreloj y ante una multitud, se realizó el acto de inauguración de la enorme estatua en homenaje al jugador de fútbol Lionel Messi, capital de la selección argentina y héroe de la obtención de la Copa Mundial de fútbol 2022.

El intendente Ramón Rioseco y el ministro de Gobierno, Jorge Tobares, fueron parte del evento que quedará en la historia de la ciudad, ya que la obra del artista Aldo Beroisa ha concitado la atención de millones de fanáticos.

En su discurso, Rioseco pidió un “aplauso para Beroisa que construyó esto con manos cutralquenses” y aseguró “cuando vivimos en el desierto, posibilidades de desarrollo y turismo difícilmente tenemos, no tenemos montañas, no tenemos ríos, pero tenemos trabajadores cutralquenses que hacen esta obra para que venga todo el turismo del mundo a visitar a Cutral Co”.

El intendente Rioseco además alentó a Argentina, dijo “este es el mejor país del mundo, se respira paz, se respira trabajo, libre religión, por eso estamos muy felices de ser argentinos”.

En el acto, Beroisa agradeció “a Dios que me permite crear esto de la nada, al señor Rioseco que apostó y al equipo incansable que tengo”. Y también aseguró que las ciudades crecen cerca de los ríos “pero nosotros somos gente de desierto” y que esa pasión permite realizar grandes obras.

El ministro Tobares aseguró que la estatua “sintetiza un sueño, va a mantener viva la imagen no solo de un jugador de fútbol, sino que permitirá a los que transitemos por la ruta apreciar los valores de la vida de esta figura. Lionel Messi es un hombre que nació en una ciudad común, que viene de una familia común pero su historia de vida ha motivado y es un referente para millones de jóvenes, no solamente argentinos”.