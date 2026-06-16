Bomberos de la Policía recibió equipamiento por 165 millones de pesos

La incorporación incluye elementos de última generación destinados a optimizar las tareas de rescate, intervención y trabajo en situaciones de riesgo.

La dirección Bomberos de la Policía del Neuquén recibió nuevo equipamiento destinado a fortalecer las tareas operativas y de respuesta ante emergencias, en el marco de una inversión provincial que supera los 165 millones de pesos.

El acto de entrega fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa, junto al ministro de Seguridad, Matías Nicolini; el jefe de Policía, comisario general Carlos Tomás Díaz Pérez; el subjefe de Policía, comisario general Walter San Martín; y otras autoridades del Consejo Asesor Superior y de la fuerza provincial.

Según se informó, la incorporación incluye elementos de última generación destinados a optimizar las tareas de rescate, intervención y trabajo en situaciones de riesgo. Entre el equipamiento entregado se encuentran cascos de seguridad, botas y guantes especiales para altas temperaturas, trajes estructurales para incendios, cuerdas, arneses, bloqueadores, linternas frontales, elementos de protección para trabajos en altura y modernos equipos hidráulicos para rescate vehicular.

Durante la ceremonia, las autoridades destacaron la importancia de continuar fortaleciendo a las divisiones operativas con recursos adecuados para mejorar la capacidad de respuesta ante emergencias. En ese sentido, remarcaron que la inversión forma parte de un plan de modernización de la fuerza.

Finalizado el acto, el gobernador y las autoridades presentes recorrieron el equipamiento entregado y supervisaron su funcionamiento.

Con esta nueva incorporación, la Policía del Neuquén continúa avanzando en el fortalecimiento institucional y en la mejora de las condiciones de trabajo del personal de Bomberos, con el objetivo de brindar un servicio más eficiente a la comunidad.