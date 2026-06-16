ATE convoca a un paro provincial de salud por 48 horas

La medida que se llevará adelante los días 17 y 18 de junio

La agrupación ATE Verde y Blanca de Cutral Co y Plaza Huincul informó su adhesión al paro provincial de salud por 48 horas, medida que se llevará adelante los días 17 y 18 de junio en distintos establecimientos sanitarios de la provincia.

En el marco de la protesta, los trabajadores realizarán una concentración el miércoles 17 de junio a las 10 horas en el hall del hospital de Complejidad VI de Cutral Co y Plaza Huincul.

Entre los principales puntos, exigen el pase a planta permanente, cambios de niveles y agrupamientos, regularización de bonificaciones, liberación de cargos y firma de decretos pendientes, además de la activación de guardias justificadas.

También reclaman el pago inmediato a trabajadores eventuales, la provisión de insumos para todos los sectores de salud y el rechazo al proyecto de ley que propone la entrega del petróleo, el gas y las regalías al Gobierno nacional, argumentando que podría afectar la economía provincial y las futuras negociaciones salariales.