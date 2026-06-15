Torneo Oficial de Lifune: Alianza y Rincón empataron en el cierre de la fecha 14

En un partido con muchas polemicas, expulsados y sin goles

Hoy finalizó la fecha 14 del Torneo Oficial de Lifune 2026 con el partido entre Alianza de Cutral Co y Deportivo Rincón en la comarca petrolera. Fue empate 0 a 0 con un resultado que dejó mucho que desear.

Con dos planteos muy marcados, Alianza buscó abrir el marcador y tuvo varias ocasiones de gol que no pudo convertir. Por parte de Rincón tuvo un solo remate claro que contuvo Capdevila sin mayores inconvenientes.

En el segundo tiempo, Alianza fue claro dominador de la pelota pero sin generar peligro en el arco de Rincón. El ingreso de Thiago Lapadú le dió más peligrosidad al equipo de Cutral Co que estaba más cerca de abrir el marcador.

A 10 minutos del final, Joaquín Rikemberg habilita a Leandro Cerda pero el juez de línea marcó fuera de juego cuando era el 1 a 0 para Alianza. Un minuto después del fuera de juego, el árbitro no cobró un claro penal de Paez sobre Gutierrez que le podía dar la ventaja al equipo de Cutral Co minutos antes de que finalice el partido.

En el tiempo de adición el árbitro expulsó a Correa y a Narvares en Deportivo Rincón. Alianza sigue siendo líder del torneo con 33 puntos sacando 6 de ventaja sobre sus perseguidores Petrolero y San Patricio.

En la próxima fecha, Alianza jugará como visitante frente a Independiente de Neuquén en La Chacra.