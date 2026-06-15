Preocupación en Parque Oeste por actos de vandalismo

Por los daños registrados en una garita de colectivos del sector

La comisión vecinal del barrio Parque Oeste manifestó su preocupación por los daños registrados en una garita de colectivos del sector, luego de que se difundieran imágenes en las que se observa a varios menores de edad sobre la estructura, presuntamente provocando deterioros en el techo.

A través de un comunicado, los referentes barriales señalaron que compartieron el material con el objetivo de generar conciencia sobre el cuidado de los espacios públicos y remarcaron que los daños ocasionados afectan a toda la comunidad, especialmente a quienes utilizan diariamente el servicio de transporte público.

Desde la comisión indicaron que, al tratarse de menores de edad, consideran que la responsabilidad principal recae en los padres, madres o tutores, quienes deben acompañar y orientar a los jóvenes respecto del respeto por los bienes comunitarios.