Plaza Huincul pone en marcha un operativo integral de limpieza urbana

La Municipalidad de Plaza Huincul puso en marcha un nuevo operativo integral de limpieza urbana, con un cronograma de trabajo articulado entre distintas áreas municipales destinado a fortalecer el mantenimiento de los espacios públicos y mejorar la higiene en los barrios.
El operativo contempla recorridos rotativos por los distintos sectores de la ciudad. En horario de tarde se llevarán adelante tareas de limpieza de microbasurales y trabajos de mantenimiento en puntos específicos.
Desde el municipio se solicita la colaboración de los vecinos, quienes deberán retirar residuos, embolsar materiales livianos y colocarlos sobre la vereda únicamente el día previo al paso del operativo por su barrio.
Asimismo, se recuerda que la recolección domiciliaria se realiza diariamente y que existen espacios habilitados para la correcta disposición de residuos reciclables, restos de poda y escombros. En este sentido, se remarca que arrojar basura en terrenos baldíos, canales o espacios no habilitados constituye una infracción pasible de sanciones.