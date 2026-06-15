Plaza Huincul: lanzan el taller creativo para niñas y niños de 8 a 12 años

Las inscripciones se realizan en la sede de la subsecretaría de Capacitación

Capacitación de Plaza Huincul anunció la apertura de inscripciones para el Taller Creativo “Equipo Rayun”, una propuesta destinada a niñas y niños de entre 8 y 12 años.

La iniciativa se desarrollará todos los viernes en dos turnos: por la mañana de 10 a 12 horas y por la tarde de 14 a 16 horas, ofreciendo un espacio de encuentro donde las infancias podrán explorar diferentes herramientas para el crecimiento personal y social.

Entre las actividades previstas se destacan los talleres de Arte Terapia, Filosofía para Niños y propuestas pedagógicas orientadas a estimular la creatividad, el pensamiento crítico y la convivencia en un entorno de aprendizaje y diversión.

Las inscripciones se realizan en la sede de la subsecretaría de Capacitación de Plaza Huincul, ubicada en Avenida del Libertador 517, barrio Central. Para obtener más información, los interesados también pueden comunicarse al teléfono 299 535-1518.